Öğrenciler birinci olmak için ter döktü

Has Tavuk’un sponsor olduğu okullar arası yarış Botanik Park’ta yapıldı. 50’ye yakın okuldan yaklaşık bin öğrencinin yarıştığı koşu renkli görüntülere sahne oldu. Kimi son anlarda atak yaparak sıralamada üst sıralara gelmeye çalışırken, kimi son sıralarda gelmesine rağmen pes etmedi. Kız ve erkek olmak üzere küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde ter döken öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Has Tavuk A.Ş. firması adına konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, ’Kadının çocuğun olduğu her yerde, sağlıklı gıda tüketimi kadar sporu desteklemeye devam ediyoruz. Dereceye giren öğrenciler sponsorlar tarafından burs ile ödüllendiriliyor. Biz Has Tavuk olarak doğru beslenmenin yanı sıra sporun önemli olduğunu göstermek adına buradayız. Sağlığın var olduğu her işe elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İlk startı veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Bugün 14’üncüsü gerçekleştirilen kros yarışına her sene katılmaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Startını verdiğimiz yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü gelen sporcularımızla bir araya geldik. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.