Ödüllü karikatüristler Başkan Erdem ile buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler katıldıkları yarışmalarda aldıkları ödülleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Çeşitli yarışmalarda 27 ödül kazanan öğrencileri kutlayan Başkan Erdem, yeni ödüller beklediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Beşevler Gençlik Merkezi’nde düzenlediği Karikatür Atölyesi öğrencileri, katıldıkları yarışlarda aldıkları ödüllerle gururlandırdı. Ulusal ve uluslararası yarışlarda 2021-2022 dönemi boyunca toplam 27 ödül alan Karikatür Atölyesi öğrencilerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.

Ziyarette Karikatür Atölyesi eğitmeni Mehmet Kahraman, gönüllü karikatür eğitmeni Halit Kurtulmuş Aytoslu, ödül kazanan öğrenciler ve velileri yer aldı. Ulusal ve uluslararası 8 farklı yarışmaya katılarak ödül alan 17 öğrenciyi kutlayan Başkan Erdem, elde edilen sonuçların gurur verici olduğunu söyledi.

Başkan Turgay Erdem “Yeteneği olan gençlerin bu tür atölyelerde eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri beni gerçekten mutlu ediyor. Çok önemli bir sanat icra ediyorsunuz. Karikatür de aslında her tepkiyi çizerek gösteren bir sanat. Dolayısıyla anlatmak istediklerini çizgilerle ifade etmek çok kolay değil. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bu sanatı bırakmadan kendinizi daha da geliştirerek ilerletmenizi temenni ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nin dünyada başarısını ortaya koyan atölyeler arasında olduğunu söyleyen eğitmen Mehmet Kahraman da verilen destek için Başkan Erdem’e teşekkür ederek ’Nilüfer Belediyesi bu atölyeyle geleceğe bir miras bırakmış oldu’ dedi.

Ziyarette Başkan Erdem, 6.Uluslararası Cakovak -Hırvatistan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda başarı ödülü alan Tufan Berk Aktaş ve Ece Yaşar; 10.Sıcaco Güney Kore Karikatür Yarışması’nda özel ödül alan Ayberk Gündüz ve Zeynep Norman; 13.Uluslararası “Turizm” Karikatürleri Karikatür Yarışması’nda Türkiye ikinciliği alan Ümmühan Zeynep Akyürek ile üçüncü olan Poyraz Din; Fındıklı Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması’nda özel ödüle değer görülen Adahan Erötçü; 1.Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nda başarı ödülü alan Mustafa Nasuh Aşık; 8.Kalder Uluslararası Karikatür Yarışması’nda sertifika ödülüne değer görülen Atahan Razgırat, Zeynep Norman, Ümmühan Zeynep Akyürek, Canan Ezgi Ayan diploma ödülü Nisa Bülbül, İnanç Efe Çınar, Poyraz Din, Gökalp Çınar, Mete İlhanlar ve Adahan Erötçü; Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan Mete ilhanlar, Serdar Kaya Gökalp Çınar, Canan Ezgi Ayan, Doruk Delice, Zeynep Norman,

İskender Recep Belbağ, Mete ilhanlar ile Kızılay Uluslararası Karikatür Yarışması’nda başarı ödülüne değer görülen Poyraz Din’i ayrı ayrı kutlayarak hediyeler verdi.

Ziyarette Başkan Erdem’e bir de sürpriz yapıldı. Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencileri Canan Ezgi Ayan, Zeynep Norman ve karikatür atölyesinde gönüllü olarak eğitim veren Halit Kurtulmuş, Başkan Erdem’e, karikatür portre çalışmalarını hediye etti.