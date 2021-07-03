Ödül avcısı Beren, Bursa’nın gururu oldu

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen katıldığı uluslararası piyano yarışmalarında önemli dereceler elde eden Beren Eker, 12’nci Uluslararası Müzisyenler-İcracılar Yarışması’ndan da birincilikle döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 yaşa 8 diploma sığdıran küçük Beren’i tebrik etti.

Piyano çalmaya 4 yaşında başlayan, ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Piyano Günleri’ne katılıp, ardından İstanbul Pera Piyano Festivali’nde yer alan Beren, ilk derecesini geçen yıl katıldığı ‘Grand Prize Virtuose Paris’te 1’incilikle elde etti. Türkiye’de bu yaşta bu ödülü alan ilk çocuk olma başarısını gösteren Beren, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ile eğitmeni Elena Çekiç’in ortaklaşa düzenlediği ‘Piyano Günleri’nde Amerika’dan gelen New York Konservatuar Başkanı Prof. Tamara Poddunbaya karşısında performans sergiledi. Ardından davet aldığı İspanya’da 3’üncülük alan minik Beren, öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 Ocak 2021’de ‘ABD Golden Classic Music’ yarışmasına katılarak 8 yaşa kadar olan kategoride 1’incilik elde etti.

Bu başarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la bir araya gelen ve bu ziyarette yeni başarıların sözünü veren küçük Beren, sözünü tuttu ve son alarak katıldığı 12’nci Uluslararası Müzisyenler - İcracılar Yarışması’ndan da 1. Derece Diploma ile döndü. 8 yaşa, 8 diploma sığdırma başarısı göstererek Bursa’ya gurur yaşatmaya devam eden Beren Eker, Piyona Eğitmeni Elena Çekiç ve annesi Şafak Eker ile birlikte yeniden Başkan Aktaş’la bir araya geldi. Küçük Beren’i yeni başarısından dolayı tebrik eden Başkan Aktaş, “Bursa’mızın adını sadece ticarette, sanayide, ekonomide değil, kültür, sanat ve sporda da öne çıkarmak istiyoruz. Bursa’mız başarılarla taçlansın, özel dereceler elde etsin istiyoruz. Beren de onlardan bir tanesi. Beren’i yürekten kutluyorum. Anne ve babasını tebrik ediyorum. Emek veren hocasını kutluyorum. Bursa’nın ismini tüm Türkiye’de ve dünyada duyuruyor. Ailesinin ve bizlerin yüzünü güldürüyor” dedi.

Başkan Aktaş, küçük Beren’e Çocukların Kaleminden Bursa Hanları Kitabı ile Bilgin Bursa adlı oyunu hediye etti.