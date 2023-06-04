Nâzım Hikmet ölümünün 60. yılında Nilüfer’de anıldı

Nâzım Hikmet, ölümünün 60’ıncı yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinlikte eserleriyle anıldı. Şair ve yazar Sezai Sarıoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, Yolda Şarkılar müzik grubu da, Nâzım Hikmet’in şiirlerinden beslenmiş eserleri seslendirdi.

Türkiye’nin önde gelen şairlerinden Nâzım Hikmet, ölümünün 60’ıncı yıl dönümünde Nilüfer’de eserleriyle anıldı. Nilüfer Kent Konseyi’nde gerçekleşen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile vatandaşlar katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nâzım Hikmet üzerine konuşulacak çok sözün olduğunu belirterek, “Memleketi, insanları, barışı, adaleti seven, aşkı ve sevgiyi dizelerinde bulduğumuz çok değerli bir şair Nâzım Hikmet. Yaşamının 10 yılı aşkın süresini Bursa’da hapishanede geçirmiş, dizelerinde Bursa’ya yer vermiş biri. Uludağ ile ilişkisini dizelerinde bizlere hissettirmiş bir şairimiz. Nâzım Hikmet’i özlüyor, sevgi ve hasretle anıyoruz” diye konuştu.

Anma etkinliğine konuşmacı olarak katılan yazar ve şair Sezai Sarıoğlu da, Nâzım Hikmet’e ve eserlerine farklı bir bakış açısı getirdi. Nâzım Hikmet’in estetik olarak değil, siyaseten ve bir “Cevap anahtarı” olarak okunduğunu dile getiren Sarıoğlu, “Oysa Nâzım, aynı zamanda çağımızın sorularıydı. Biz, ne çağın sorularıyla ilişkilendik Nâzım’ı okurken ne de ona sormamız gereken sorularla” ifadelerini kullandı. Nâzım’la kurulan ilişkinin esastan ve usulden kurulan yanlış bir ilişki olduğunu söyleyen Sezai Sarıoğlu, “Nâzım’la biz, yanlış tanıştık, yanlış sevdik. Belki de onu severek, cezalandırdık. Tanışma sadece an değil, süreçtir. Okuma da öyledir. Bu süreç bazen 5, bazen 10 yıldır. Eğer biz bir kitapla, tarihi, siyasal özneyle, bir şairle tanışmayı anda dondurur ve sabitlersek, süreçte o ezberimizi tekrar ederiz. Bence Türkiye’de Nâzım okumalarının genel kamusal alandaki problemi budur. Onlarca yıllık süreci, o andaki ezberimize göre ve o anda hangi beğeniyle inşa ettiysek, ona göre şekillendirme meselesi. Türkiye’de Nâzım’ın beğendiğiniz şiirlerini yazın desek, muhtemelen bir çok insan Nâzım’ın ilk dönem şiirlerini söyler. Peki neden böyledir? Çünkü bizim, Nâzım’la kurduğumuz ilişki, cevap arama ilişkisi. Nâzım’ı biz, cevap kılarak okuduk. Oysa hiçbir şiir, metin, tarihi özne, bir doğru ve cevap olarak okunamaz. O kişinin, o metnin katmanlı yapısını inkar etmektir bu” diye konuştu.

Sezai Sarıoğlu, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, değerli paylaşımları için Sezai Sarıoğlu’na plaket vererek teşekkür etti.

Etkinliğin son bölümünde Yolda Şarkılar ekibi, Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bestelenmiş en sevilen eserleri, katılımcılar için seslendirdi.