Nusret Mayın Gemisine Mudanya’da ziyaretçi akını

TCG Nusret Mayın Gemisi Mudanya İskelesine demir attı. 2011 yılında Gölcük Tersanesinde aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret N 16 Mayın Gemisi, Mudanya’da ziyaretçi akınına uğradı.

Çanakkale’de, 1915’te döşediği mayınlarla bir ulusun temel taşlarını ören Nusret Mayın Gemisi, 2 gün boyunca vatandaşın ziyaretine açıldı. TCG Nusret N-16 Mayın Gemisi, sabah saatlerinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Nusret Mayın Gemisi, resmi olarak sabah saat 10.00’da ziyaretçilere kapısını açtı. Yoğun olarak öğrencilerin ilgi gösterdiği gemide sorumlu subaylar tarafından öğrencilere gemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra da geminin içerisinde müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesi anlatıldı. Tek tek gruplar halinde güverte gezildi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve SGK Komutan V. Kıdemli Astsubay İbrahim Emre Yazar eşlik etti. Geminin tanıtımından sorumlu subaylar tarafından karşılanan protokole geminin tamamı gezdirilerek, kendilerine gemi hakkında bilgilendirilmelerde bulunurken Çanakkale Savaşında üstlendiği görevleri müze kısmında detayıyla anlatıldı. Kaymakam Terzi ziyaret sonunda geminin özel defterine düşüncelerini yazarak imzaladı.

Kaymakam Ayhan Terzi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Çanakkale’de tarih yazan bir geminin içinde bulunmak, o havayı teneffüs etmek bizleri hem duygulandırdı, hem gururlandırdı. Gemide bizlere gösterilen ilgiden çok mutlu olduk. Nusret Mayın Gemimizde tarih yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Çanakkale Deniz müzesi komutanlığı emrinde bulunan TCG Nusret Mayın gemisi Mudanyalı ziyaretçilerini bekliyor.