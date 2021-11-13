banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri İnegöllülerle paylaştı

Prof. Dr. Nurullah Genç, İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği ‘Huzurlu Aile Mutlu Gençlik’ programları kapsamında “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” semineri ile İnegöllülerle buluştu.

BURSA 13.11.2021, 12:09
Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri İnegöllülerle paylaştı

Prof. Dr. Nurullah Genç, İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği ‘Huzurlu Aile Mutlu Gençlik’ programları kapsamında “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” semineri ile İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları devam ediyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl “Huzurlu Aile Mutlu Gençlik” ana temasıyla yapılacak seminerlerin altıncı haftasında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Nurullah Genç İnegöllülerle buluştu.

Aynı zamanda Şair ve Yazar olan Nurullah Genç, “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” konulu seminerde aile yapısının önemini ve değerini anlattı. Programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminer programında, daha sonra Nurullah Genç “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” anlatımı için sahneye çıktı.

Prof. Dr. Nurullah Genç, gençliğin sorunlarını ve çözüm önerilerine değinerek ailenin çok önemli olduğunu, çocuğun kişilik ve karakterinin kazanıldığı temel eğitim yuvasının da aile olduğunu vurguladı. Bugün ailelerde en büyük problemin bireyler arasındaki iletişim eksikliği olduğuna değinen Genç, “Bizi biz yapan değerlerimizdir. Bugün eğitemediğimiz veya yanlış eğittiğimiz yavrularımız batılı değerlerle yetiştiği için yaşadığı toplumdan, ailesinden uzaklaştırılmıştır. Birileri bu topraklarda aile yapısının çökertilmesi için ellerinden geleni yaparak aileyi bölüp parçalıyorlar. Aile o kadar önemlidir ki kaybetmeden değerini bilemeyiz. O yüzden medeniyetimizi ve geçmişimizi iyi bilmeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz. En büyük zenginlik mutlu bir aileye sahip olmaktır. Bunun için de ailemize değer vermeli, iyi bir aile bireyleri olmalıyız” dedi.

Kendi hayatından, yaşadıklarından da örnekler veren Prof. Dr. Genç, “Eskiden köy odalarında büyükler tarafından sevgi, saygı gösterilir, hikayeler anlatılır, kahramanlık türküleri söylenirdi. Büyükler küçüklere geçmişini anlatır, nasihatler edilirdi. Şimdi ise geçmişte büyüklerimiz tarafından yapılanlar aile bireyleri tarafından uygulanmıyor. Aile dağılınca iletişim kanalları da koptu ve aynı çatı altında yaşansa bile bireyler birbirinden uzaklaştı ve yabancılaştı. İlk kalemiz olan ailemize sahip çıkalım, iletişimi koparmayalım ve ailemizi muhafaza edelim” diye konuştu.

Program sonunda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Salonu dolduran vatandaşlara yönelik kısa birer selamlama konuşması yapan Kaymakam Arslan ve Başkan Taban, Nurullah Genç’e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6