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Nüfusta 5 yıl sonda düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Mustafakemalpaşa’nın nüfusu düştü. 2020’de 101 bin 820 olan nüfus, 2021’de binde 4’lük düşüşle 101 bin 407’ye geriledi.

BURSA 16.02.2022, 12:33
Nüfusta 5 yıl sonda düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Mustafakemalpaşa’nın nüfusu düştü. 2020’de 101 bin 820 olan nüfus, 2021’de binde 4’lük düşüşle 101 bin 407’ye geriledi.

Uzun yıllar Bursa’nın 6’ncı büyük ilçesi konumunda bulunan ve geçtiğimiz yıl bu sırayı Mudanya’ya kaptırarak 7’nciliğe gerileyen Mustafakemalpaşa’nın 2021 yılı nüfusu, 2016 yılından beri ilk kez düşüş gösterdi. 2016’da 99 bin 753 olan Mustafakemalpaşa’nın nüfusu son 4 yılda artış gösterirken, 2021’de ise 413 kişi gerileyerek 101 bin 407 oldu. Bursa’nın 17 ilçesi arasında nüfusu düşen 7 ilçe (Yıldırım, Karacabey, İznik, Keles, Büyükorhan, Harmancık) arasında yer alan Mustafakemalpaşa, TÜİK’in 2021 nüfus verilerine göre Tunceli (83 bin 645), Bayburt (85 bin 042 ) ve Ardahan’ı (94 bin 932) ise geride bıraktı.

Resmi verilerin bir diğer sonucuna göre, Mustafakemalpaşa’daki kadın nüfus oranı düşüşe rağmen erkek nüfusa karşı liderliğini sürdürdü.

2020’de 50 bin 554 olan erkek nüfus sayısı 175 kişilik düşüşle 50 bin 379’a, kadın nüfus ise 51 bin 266’dan 51 bin 28’e geriledi. 2021 yılında kişi bazlı kadın nüfus sayısında düşüş 238 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK nüfus raporuna göre, 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa’nın en büyük nüfusa sahip mahallesi Hamidiye, en küçük ise Tırnova oldu.

101 bin 407 nüfusla Bursa’nın 7. büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa’da merkez Hamidiye Mahallesi 3 bin 972’si erkek, 4 bin 87’si kadın toplam 8 bin 59 kişilik nüfusuyla ilk sırada yer aldı. Bu mahalleyi sırasıyla 5 bin 671 kişiyle Yalıntaş, 5 bin 68’le Atatürk ve 4 bin 967 kişiyle Tatkavaklı takip etti. Mustafakemalpaşa’nın en küçük nüfuslu mahallesi ise 14 erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 27 nüfuslu Tırnova oldu. Bu mahalleyi de sırayla 34 nüfuslu Garipçeteke ve 36 kişiyle Işıklar izledi.

Mustafakemalpaşa nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri de belirlendi. ADNKS sonuçlarına istinaden 2020 yılında 156 bin 198 kişi olan Türkiye genelindeki Mustafakemalpaşalıların sayısı 2021’de 204 kişi azaldı. 2021 yılı itibariyle Türkiye’de yaşayan Mustafakemalpaşalıların sayısı 155 bin 994 oldu. Mustafakemalpaşa nüfusuna kayıtlı olan 155 bin 994 kişinin 130 bin 969’unun Bursa sınırları içerisinde, 25 bin 25’inin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Mustafakemalpaşa nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli sebeplerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk 5 il sırasıyla Bursa 130 bin 969 kişi, İstanbul 7 bin 239 kişi, Balıkesir 3 bin 823 kişi, İzmir 2 bin 570 kişi ve Ankara bin 732 kişi oldu.

2021 yılı sonuçlarının açıklanmasının ardından Mustafakemalpaşa’da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu da tespit edildi. Nüfusu başka şehirlere kayıtlı olmasına rağmen çeşitli sebeplerle Mustafakemalpaşa’da yaşayan Bursalı sayısı 79 bin 315 iken, ilk 7 il sırasıyla 5 bin 887 kişiyle Balıkesir, bin 665 kişiyle Trabzon, 754 kişiyle Sinop, 742 kişiyle Erzurum, 733 kişiyle Mardin ve 658 kişiyle Muş oldu.

İkamet için Mustafakemalpaşa’yı en az tercih eden ilk 5 il ise sırasıyla, Hakkâri (13 kişi), Yalova (19 kişi), Şırnak (21 kişi), Bartın (26 kişi) ve Karabük (29 kişi) illerinin nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlar olarak tespit edildi.

Medeni duruma göre nüfus bilgileri raporuna göre ise Mustafakemalpaşa’da 15-90 yaş üstü aralığında evli kadın sayısı 27 bin 86, aynı yaş kategorisine göre evli erkek sayısı ise 27 bin 260 oldu.

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