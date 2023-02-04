NKT “Dünyanın Bütün İsimleri” ile alkışları topladı

Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni bir oyunla daha izleyici karşısına çıktı. Karanlık bir coğrafyada sınırları zorlamanın, öğrenmenin, öğrendikçe özgürleşmenin ve susturulmuş her kelime için alınan intikamların hikâyesini sahneye taşıyan Dünyanın Bütün İsimleri adlı oyun, ilk gösterimde büyük beğeni topladı.

Tecrübeli kadrosu ve sahnelediği oyunlarla Bursa’da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), büyüleyici hikâyelerle dolu sezonunda yeni bir oyunu daha tiyatro tutkunlarıyla buluşturdu. Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Daltaban’ın üstlendiği NKT, kapalı gişe oynadığı 1984, geçen sezondan bu yana büyük ilgi gören Aşkın En Kısa Gecesi ve sezonun yeni oyunlarından biri olan Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu oyunlarının ardından, Dünyanın Bütün İsimleri adlı oyunu da, izleyiciyle buluşturdu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen ve tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun prömiyerine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da katıldı.

NKT oyuncuları Ayşe Gülerman Kum, Gökhan Kum, Oğuz Han Ayaz’ın başarıyla oynadığı Dünyanın Bütün İsimleri oyunu, bilginin şeytanlaştırıldığı karanlık bir coğrafyada sınırları zorlamanın, öğrenmenin, öğrendikçe özgürleşmenin ve susturulmuş her kelime için alınan intikamların hikâyesini sahneye taşıyor. David Horrower’in yazdığı ve NKT oyuncularından Batuhan Pamukçu’nun yönettiği Dünyanın Bütün İsimleri oyununun çevirisi de, Erdem Avşar ait. Müzikleri Oktay Köseoğlu, dekor tasarımı Burak Etöz, Işık tasarımı Cem Yılmazer, kostüm tasarımı Özge Şenol tarafından yapılan oyunda, Nilsu Baştopcu keman, Elifsu Yalın çello, Ezgi Aykanat da piyano çalıyor.

Dekoruyla da beğeni toplayan tek perdelik oyunun sonunda Bursalı tiyatro tutkunları, NKT ekibini başarılı performanslarından dolayı ayakta alkışladı. Sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Dünyanın Bütün İsimleri oyuncularını ve NKT ekibini tek tek kutladı. Tiyatro severleri yeni bir oyunla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

Dünyanın Bütün İsimleri, 4-23-24-25 Şubat ve 2-3-4 Mart tarihlerinde saat 20.30’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenmeye devam edecek. Oyunu izlemek isteyenler, bilet.nilufer.bel.tr adresinden bilet alabilecek.