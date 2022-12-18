’Nitelikli Kadın Nitelikli Toplum Semineri’ne yoğun ilgi

MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) tarafından organize edilen ’Nitelikli Kadın, Nitelikli Toplum’ semineri yoğun ilgi gördü.

Kadın Eğitim Derneği (KAED) Bursa Dernek Başkanı Aslı Orcan, kadının toplumdaki rolü, erkek kadın ilişkileri, kadının hayatındaki görevleri, iş paylaşımları ve ilişkiler üzerine bilgiler verildi. Gece sonunda tüm katılımcılara karanfil hediye edilirken, çekilen hatıra fotoğrafları ile seminer noktalandı.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda seminerlerin ve benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi. Seminere Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Filiz Dağhan Duzcu, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’nun eşi Alev Hallaçoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.