Nilüferliler’e kandil simidi ikramı

Nilüfer Belediyesi Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki pazar yerlerinde kandil simidi ikramında bulunurken, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da vatandaşların kandillerini kutladı.

Hicri takvime göre Recep ayının 26. günü kutlanan Miraç Kandili, bu sene miladi takvime göre 27 Şubat Pazar gecesi kutlanıyor. Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili İslam alemi için büyük önem taşıyor.

Her kandilde olduğu gibi kandil günlerinde vatandaşlara cami ve pazar yerlerinde ikramlarda bulunan Nilüfer Belediyesi, Üç Aylar’da kutlanan ikinci kandil olan Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki pazar yerlerinde kandil simidi ikramında bulundu. Nilüfer Belediyesi meclis üyeleri Rasih Konca ve Mesut Şehitoğlu da Ataevler Semt Pazarı’nda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına, Ataevler Mahallesi Muhtarı Sabiha Güneş ile birlikte vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi ikramında bulundu.