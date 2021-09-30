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Nilüferli kadınlara Fransızca eğitimi

Nilüfer Belediyesi, Kadın Çocuk Akademileri’nde İngilizce’den sonra Fransızca eğitimleri başladı. 60 saatlik eğitime kadınların ilgisi yoğun oldu.

BURSA 30.09.2021, 09:56
Nilüferli kadınlara Fransızca eğitimi

Nilüfer Belediyesi, Kadın Çocuk Akademileri’nde İngilizce’den sonra Fransızca eğitimleri başladı. 60 saatlik eğitime kadınların ilgisi yoğun oldu.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Akademileri kadınlara yönelik İngilizce kursunun ardından bu kez Fransızca kursuna ev sahipliği yapıyor. Eğitmen Salih Özdemir tarafından verilen eğitimlere kadınların ilgisi yoğun oldu. Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlenen eğitimlere katılanlara, 15 hafta boyunca temel seviyede Fransızca eğitimi veriliyor. Haftada iki gün yapılan derslere katılanlar okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi temel dil becerileri kazanarak, günlük yaşamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye gelecek.

İngilizce eğitimlerinin de devam ettiği Kadın ve Çocuk Akademileri birçok farklı alanda atölyelere de ev sahipliği yapıyor. Kültür, Çalı, Fethiye, Hasanağa, Büyükbalıklı ve Konaklı mahallelerinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Akademileri’nde; ahşap yakma, ahşap boyama, seramik atölyeleri, çocuklara yönelik matematik, fen bilgisi, Türkçe ve sosyal bilgiler ek dersleri, ritim, gitar ile resim gibi eğitimler de veriliyor.

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