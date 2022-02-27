Nilüferli çocuklar ilk kez Uludağ ile tanıştı

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukları Uludağ’a götürerek kayak sporu ile tanıştırıyor. Uludağ’a ilk kez gelen çocuklar, dağın ve kayak öğrenmenin keyfini çıkartıyor.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları Uludağ’a götürerek hem kentin en önemli turizm merkezini tanımalarını sağlıyor hem de kayak sporu ile tanıştırıyor. ’Nilüfer’in çocukları kayakla tanışıyor’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte eğitimler 12 Şubat-27 Mart tarihleri arasında yapılıyor. Çocuklar, cumartesi ve pazar günleri iki ayrı grup halinde kayak eğitimine katılıyor. 7 hafta sürecek olan eğitimlerin 14 farklı mahalleden 168 çocuk ile sona ermesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle yapılan çalışmaya 9-14 yaş arası çocuklar katılıyor. 12’şer kişilik gruplar halinde düzenlenen etkinlik öncesi velilerden izin belgesi alınıyor. Kayak kıyafetlerini giyip, ekipmanlarını alan çocuklar profesyonel kayak hocalarından eğitim alarak bu sporu tanıma fırsatı buluyor. Eğitimin ardından yemek yiyen çocuklar, Uludağ’da kar ile keyifli vakit geçirdikten sonra ailelerine teslim ediliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmanın sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıllarda da uygulamıştık. Ancak bu yıl 14 kırsal mahallemizden 168 çocuğumuzu 7 hafta süre ile kayak eğitimi almak için Uludağ’a çıkartıyoruz. Burada amacımız hem kenti tanımak, Uludağ’ı göstermek ve çocuklarımıza kayak eğitimi vermek. Belki bu eğitimlere ulaşamayacak öğrencilerimizin yeteneklerinin burada farkına varılması da hedefleniyor. Belki ilerleyen zamanlarda dünya çapında kayak sporu yapan çocuklar da keşfedilecek. Ailelerinden izin alarak 12 kişilik gruplar halinde her hafta sonu Uludağ’a çıkartıyoruz. Orada öğretmenler nezdinde eğitimlerini alıyorlar" dedi.

Uludağ’a ilk defa çıkan ve kayak öğrenen çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ettiler.