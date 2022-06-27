Nilüferli çocuklar iklim dostu projelerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi’nin, kadın ve çocuk akademilerinde düzenlediği Yeni Nesil Üretim Atölyeleri’ne katılan çocuklar iklim temalı projeler üretti. Çocukların, güneş enerjili sulama projesi, atık seviyesi alarm projesi ve orman yangını ihbarı projeleri gibi çalışmaları Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nda sergilendi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı, Kültür ve Fethiye mahallelerindeki kadın ve çocuk akademileri katılımcılarına yönelik gerçekleştirdiği “Yeni Nesil Üretim Atölyeleri”nde bir dönem daha sona erdi. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, Fethiye Sosyal Yaşam Alanı ve Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde üç ay boyunca robotik, kodlama, ahşap modelleme ve üç boyutlu tasarım alanlarında eğitim alarak, iklim temalı projeler gerçekleştirdi. Atölyeye katılan toplam 40 öğrenci, tasarladıkları projeleri dönem sonunda sergiledi. Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nda sergilenen projelerin ayrıntılarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çocuklardan dinledi.

Çocukların atölyelerde aldığı eğitimle tasarlayıp hayata geçirdiği rüzgar türbinli aydınlatma, güneş enerjili sulama, hidroelektrik şarj istasyonu, hareket sensörü ile sokak aydınlatması, atık seviye alarmı, güneş takip sistemi, akıllı çöp boşaltma sistemi, orman yangını ihbarı gibi projeler, büyük beğeni aldı. Çocukları başarılarından dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, katılım sertifikalarını da verdi.