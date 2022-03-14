Nilüfer’in vetaren atleti Kaçar’dan bir şampiyonluk daha

Nilüfer Belediyespor’un veteran atleti Murat Kaçar, Slovenya’da katıldığı Balkan Masterler Salon Şampiyonası’ndan şampiyonluk alarak döndü. Kaçar 75 yaş 60 metre engellide hem Türkiye rekorunu egale etti hem de Balkan şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyespor’un veteran atleti Murat Kaçar, katıldığı müsabakalarda elde ettiği derecelere yenilerini ekliyor. Murat Kaçar, son olarak katıldığı Balkan Masterler Salon Şampiyonası’ndan yine ödülle döndü. Slovenya’nın Novo Mesto kentinde düzenlenen şampiyonaya 11 ülkeden 300 civarında sporcu katıldı. Yarışmalara 5’i kadın toplam 19 sporcu ile katılan Türk masterleri 19 altın, 9 gümüş, 8 bronz toplam 35 madalya kazandı. Yarışmalarda tek Türkiye rekoru Nilüfer Belediyespor duayen atleti Dr. Murat Kacar’dan geldi. Dr. Kacar 75 yaş 60 metre engellide 19 yıl önce İspanya’nın San Sebastian kentinde Hikmet Kandeğdi tarafından 11,61 ile kırılan rekoru 11,61 ile yeniledi. Kaçar, kategorisinde Balkan Şampiyonluğu’nu elde ederek herkese gurur yaşattı.

Bundan sonraki hedefinin Finlandiya’nın Tampere kentinde 27 Haziran-6 temmuz tarihlerinde yapılacak Dünya Masterler Şampiyonası’nda derece yapmak olduğunu belirten Dr. Kacar, 24-28 Şubat tarihlerinde Portekiz’in Braga kentinde 41 ülkeden 2 bin 348 sporcunun katıldığı Avrupa Masterler Şampiyonası’nda erkekler 75 yaş 60 metre engellide 11,82 ile ikinci olarak ülkemize tek madalyayı kazandırmıştı.

Slovenya’nın novo mesto kentinde devam eden Balkan masterler salon şampiyonasında 75 yaş 60 metre engellide 11,61 ile Türkiye rekorunu egale ederken Balkan şampiyonu oldum. Eski rekor 19 yıl önce 2003 yılında ispanyanın san sebastian kentinde yapılan Avrupa salon şampiyonasında Hikmet Kandeğdi tarafından 11,61 ile kırılmıştı.