Nilüfer’in sağlıklı ürünleri İstanbullu tüketiciyle buluşacak

Nilüfer Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanda yapılan çalışmalar konusunda iş birliğini artırıyor. Nilüfer’deki çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, sağlıklı koşullarda üretilen ürünlerin İstanbul’da tüketiciye ulaştırılması için ortak çalışma yapacaklarını belirtti.

Nilüfer Belediyesi, kentte tarımsal üretimin artırılması, sağlıklı koşullarda üretim yapılması için çalışmalarına her geçen gün yenilerini eklerken, bu konuda başka belediyelerle de iş birlikleri yapıyor. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlatılan ortak çalışmaların daha da genişletilmesi için yeni adımlar atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali Murat Erdem ile İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İsyön) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Aysu, Nilüfer’de tarım ve gıda alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılacak ortak çalışmalar konusunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü aynı zamanda da Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP ) Başkan Yardımcısı olan Arca Atay ile görüş alışverişinde bulundular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyeti önce Konaklı’daki Ekoçiftlik projesini yerinde gördü. Ardından Hasanağa Gıda Merkezi’ne gezerek burada ürünlerin sağlıklı şartlarda yapılan üretimle sofraya geliş aşamalarını ayrıntıları ile bir şekilde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ve beraberindeki heyet, son olarak Ürünlü’deki Kent Bostanlarını gezdi. Kent Bostanları’nda Tohum Kütüphanesi ve Kompost Ünitesi’ni inceleyen İstanbul heyeti, yapılacak iş birlikleri konusunda da Remzi Çınar ve Arca Atay ile görüş alışverişinde bulundu.

Marmara Belediyeleri ile iş birliği çerçevesinde Nilüfer’i ziyaret ettiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, örnek çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi. Atalık, “Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını yıllardır yakından takip ediyorum. Bu ziyarette hem yapılan faaliyetleri hem de büyük bir tüketim merkezi olması nedeniyle bu ürünlerin İstanbul’da ne şekilde değerlendireceği konusunu görüştük. Burada üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda Nilüfer’den İstanbul’a ulaşan bir bağlantı kurma, pazarlama kanalları oluşturma amacındayız” dedi.

Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Atalık, Nilüfer’deki bazı çalışmaların da kendileri için örnek teşkil ettiğini de ifade etti. Atalık, “Gördüğümüz tesisler, üretim alanları işlenmiş gıda açısından son derece önemli yol katedildiğini gösteriyor. Nilüfer Belediyesi’nin tarımsal çalışmaları verdiği önem bizleri de gururlandırıyor. Çok güzel işler yapılmış bütün bu işler bizlere de ışık tutuyor. Bütün bu çalışmaların önemli yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da yaptıkları çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaştıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

İki kentteki kooperatifler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü ve NİLKOOP Başkan Yardımcısı Arca Atay da, Nilüfer’de üretilen ürünlerin İstanbul pazarında yer bulması için görüştüklerini belirtti. Atay, “NİLKOOP olarak burada ürettiklerimizi büyük bir pazar olan İstanbul’da tüketicilerle nasıl buluşturabileceğimizi görüştük. Biz Nilüfer’de ürettiğimiz ürünlerin listesini İstanbul’a göndereceğiz ve ilgilenecekleri ürünlerin İstanbul’da tüketiciyle buluşmasını sağlayacağız” diye konuştu.