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Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma

BURSA NİLÜFER'E BUGÜNE KADAR 303 PARK KAZANDIRAN NİLÜFER BELEDİYESİ BİR YANDAN YENİ PARKLAR YAPARKEN, ÖTE YANDAN DA MEVCUT PARKLARIN BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYOR.

Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma

BURSA NİLÜFER'E BUGÜNE KADAR 303 PARK KAZANDIRAN NİLÜFER BELEDİYESİ BİR YANDAN YENİ PARKLAR YAPARKEN, ÖTE YANDAN DA MEVCUT PARKLARIN BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYOR.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
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Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma

Bursa Nilüfer’e bugüne kadar 303 park kazandıran Nilüfer Belediyesi bir yandan yeni parklar yaparken, öte yandan da mevcut parkların bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Yaz döneminde yeşil alanların yoğun olduğu parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve budama işlemlerine ağırlık verilirken, spor aletleri, kent mobilyaları ve oyun gruplarında da düzenli olarak bakım onarım yapılıyor. Daha yeşil bir Nilüfer için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, kentteki park ve yeşil alan sayılarını da her geçen yıl artırıyor. Park sayısını 303’e çıkaran Nilüfer Belediyesi, diğer bir yandan da parklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayından bu yana çalışmalarını yoğunlaştıran Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çapalama, çim biçme, temizlik, sulama ve budama işlemlerini gerçekleştirerek, parklara daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

Toplam 257 çalışanıyla tüm parklarda çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve koşu yollarında bulunan açık alan spor aletleri, oyun grupları ve kent mobilyaları, havuzlar ve aydınlatma ekipmanlarının da bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

981 bin metrekare park alanına sahip olan Nilüfer Belediyesi, bu alanlarda yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla da parkları, vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşıp, nefes alabilecekleri hale getiriyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde park ve ağaçlandırma alanlarında yaklaşık 4 bin fidanı toprakla buluşturan Nilüfer Belediyesi, yaz dönemi boyunca mevcut park alanlarında 70 bin mevsimlik çiçek dikimi yaparak da parkları daha renkli hale

getirecek. Koronavirüsle mücadele dönemi boyunca parklardaki oyun grupları, kent mobilyaları ve spor aletlerinde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapan Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalarını da periyodik aralıklarla sürdürüyor. Kente yeni parklar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Parklarımızı, yaptığımız düzenlemelerle 7’den 77’ye her yaştan Nilüferlinin kullandığı yaşam alanları haline getiriyoruz. Vatandaşların hem

spor yaptığı hem de doğayla buluşarak keyifli anlar geçirdiği parklarımızı, bakım çalışmalarıyla daha temiz ve estetik görünüme kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.

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