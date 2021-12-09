Nilüfer’in pandemi raporu DSÖ’de anlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı’nın çevrimiçi olarak düzenlediği 2021 Yıllık İş Toplantısı’na katılan Nilüfer Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz, pandemi dönemi faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık iş toplantısında 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı öncelikleri ele alındı.

Toplantının Sağlıklı Şehir Koordinatörleri için ayrılmış olan bölümünün ikinci oturumunda, Nilüfer Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz, Nilüfer Belediyesi’nin pandemi dönemi faaliyetleri kakında bir sunum gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin enerji ve iklim değişikliği politikaları ile atık yönetimi hakkında sunum yapan Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanı sonrası gerçekleştirilen hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Nilüfer’de pandemi ile nasıl mücadele edildiği, faaliyetlerin hangi önlemler altında gerçekleştirildiği, maske satışının yasaklandığı dönemde Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan üretim atölyesi projelerini paylaşan Yılmaz, pandeminin insan yaşamına getirdiği yenilikleri dile getirdi.

Toplantıda Avrupa Çalışma Programı’na şehirlerin adaptasyonu, vatandaşlara ruhsal ve fiziksel iyilik halini sağlayacak hizmetlerin nasıl sunulacağı, dijital sağlık, bağışıklama gündemi, davranışsal ve kültürel öngörüleri yükseltmek gibi konular da ele alındı.