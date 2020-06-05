Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Nilüfer’in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE UZUN SÜREDİR HALKIN ZİYARETİNE KAPALI OLAN NİLÜFER BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ MÜZELER, 9 HAZİRAN’DAN İTİBAREN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.

Nilüfer’in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE UZUN SÜREDİR HALKIN ZİYARETİNE KAPALI OLAN NİLÜFER BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ MÜZELER, 9 HAZİRAN’DAN İTİBAREN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.

05 Haziran 2020 Cuma 10:35
4 Okunma
Nilüfer’in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir halkın ziyaretine kapalı olan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müzeler, 9 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni dönemde müzelere maskesiz ziyaretçi alınmayacak.

Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı Mysia Fotoğraf Müzesi, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Görükle Mübadele Evi, korona virüs tedbirlerine uygun olarak 9 Haziran’da yeniden ziyarete açılıyor.

Yeni dönemde müzelerde salgına karşı önlemler alındı. Koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap el yazmaları, kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ile Bursa’nın ilk ve tek, Türkiye’nin üçüncü fotoğraf müzesi olan Mysia Fotoğraf Müzesi ve Görükle’deki Mübadale Evi’nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.

“Özel Müze” statüsüne sahip olan Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi ile Mübadele Evi’ni gezmek isteyenlerin mutlaka maske takması gerekiyor. Girişte dezenfektan kullanmaları istenecek olan ziyaretçiler içeriye belli sayılarda alınacak. Edebiyat Müzesi’ne aynı anda sadece 7 kişinin, Fotoğraf Müzesi ve Mübadele Evi’ne de 10 kişinin girmesine izin verilecek.

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 gününde 09.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak olan müzelerde ziyaretçilerin içerde de sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak.

Dezenfekte edilerek ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan müzelerde dezenfeksiyon çalışmaları, ziyarete açıldıktan sonra da düzenli aralıklarla devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı
Karantinadaki personel işbaşı yaptı
Karantinadaki personel işbaşı yaptı
Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek
Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek
Kumla’da yeşil alanlar bakıma alındı
Kumla’da yeşil alanlar bakıma alındı
Gürsu’da gençler için yeni hizmet alanları
Gürsu’da gençler için yeni hizmet alanları
Kiraz hasadı devam ediyor
Kiraz hasadı devam ediyor
Bursa’da asker adaylarına korona virüs testi
Bursa’da asker adaylarına korona virüs testi
Uludağ'a çıkacaklara müjde
Uludağ'a çıkacaklara müjde
İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından
İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından
Nilüfer’den asfalt atağı
Nilüfer’den asfalt atağı
Aktaş, Bayraktar’ı Bursa’ya davet etti
Aktaş, Bayraktar’ı Bursa’ya davet etti
Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma
Nilüfer’in parklarında hummalı çalışma
Karacabey yatırım yapacak sanayicilere yardımcı olamaya hazır
Karacabey yatırım yapacak sanayicilere yardımcı olamaya hazır
Sınav stresiyle başa çıkmanın yolları
Sınav stresiyle başa çıkmanın yolları
Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi
Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi
BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı
BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı
Gözü yaşlı annenin tek isteği oğlunun ilaçlarına ulaşabilmek
Gözü yaşlı annenin tek isteği oğlunun ilaçlarına ulaşabilmek
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamalarını inceledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamalarını inceledi.
Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu
Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu
Yılmaz: "Bir arada olamasak da gönüllerimiz bir"
Yılmaz: "Bir arada olamasak da gönüllerimiz bir"

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim