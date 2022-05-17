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Nilüfer’in korolarına İzmir’de başarı ödülü

İzmir’de düzenlenen Çok Sesli Korolar Festivali’ne katılan Nilüfer Çocuk Korosu ile Nilüfer Çoksesli Koro, "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı" ödülü aldı.

BURSA 17.05.2022, 11:41
Nilüfer’in korolarına İzmir’de başarı ödülü

İzmir’de düzenlenen Çok Sesli Korolar Festivali’ne katılan Nilüfer Çocuk Korosu ile Nilüfer Çoksesli Koro, "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı" ödülü aldı.

Konserleri büyük ilgi gören Nilüfer Çoksesli Koro ile Nilüfer Çocuk Korosu bu defa İzmir’de gönülleri fethetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’ne katılan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki iki koro, verdikleri konserlerde büyük beğeni topladı

“İzmir yine çok renk çok ses çok nefes” sloganıyla düzenlenen ve 75 farklı koronun katıldığı İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde yer alan şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro alkışları topladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konserde Nilüfer Çoksesli Koro, Nilüfer Belediyesi’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Anadolu Ozanları Projesi çerçevesinde bestelenen eserlerden üçünü de seslendirdi. Konseri ilgi gören Nilüfer Çoksesli Koro festivalde "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı" ödülüne değer görülerek, ödüllerine bir yenisini ekledi.

Türkiye’de çok sesli koro müziğini yaymak amacıyla düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde, Nilüfer Çocuk Korosu da alkışları topladı. Şef Suat Şahin yönetimindeki Nilüfer Çocuk Korosu festival konserini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verdi. Ayrıca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesindeki Ahmed Adnan Saygun heykeli önünde de mini konser veren Nilüfer Çocuk Korosu, açık alan konserleri dışında yürüyüş halinde "Viva La Musika" adlı şarkıyı söyledi. Sokak konserleri büyük ilgi gören Nilüfer Çocuk Korosu, jüri tarafından "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı" ödülüne değer görüldü.

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