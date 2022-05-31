Nilüfer’in ‘İklim Sözcüleri’ biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatını öğrendi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonuyla Uluabat Gölü kıyısında bir araya gelen Nilüfer’in “İklim Sözcüleri”, göl çevresindeki biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı hakkında önemli bilgiler edindi. Atölyelerle eğlenerek öğrenen çocuklar, fotokapan ve teleskop gibi cihazları yakından tanıyarak, göl çevresindeki kuş türlerini gözlemledi.

2022 yılını “İklim Yılı” ilan eden Nilüfer Belediyesi, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yaştan insanın dahil olduğu birçok etkinlik düzenliyor. Nilüfer’in iklim dostu bir kent olması ve iklim kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla çocuk ve gençlerden oluşan “İklim Sözcüleri” grubu, çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

22 Nisan Dünya Günü’nde Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde buluşarak iklim kriziyle mücadele konusunda fikirlerini dile getiren çocuklar, ikinci buluşmalarını Akçalar Mahallesi’nin Uluabat Gölü kıyısında gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “Nilüfer’in İklim Sözcüleri Doğa Buluşması”nda, İklim Sözcüleri Uluabat sulak alanındaki biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı hakkında önemli bilgiler edindi. Çocuklar, öğrendiklerini eğlenceli atölyelerle de pekiştirdi.

21 okuldan 42 öğrencinin katıldığı etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü’nde görevli biyolog Burçak Gönül, iklim krizine neden olan etkenler, iklim ve biyolojik çeşitlilik ilişkisi, korunan alanlar, tür, habitat, popülasyon kavramları ile çeşitli kuş türlerinin göç şekli, kuş göçlerinin etkenleri ve göç sırasında özellikle insan kaynaklı karşılaşabilecekleri olumsuzluklara değindi.

İklim Sözcüleri’ne yaban hayatı hakkında bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü’nden yaban hayatı teknikeri Abdussamed Kurt da, yaban hayatının gözlemi, korunmasına yönelik çalışmalar ve insan kaynaklı karşılaştıkları tehlikeleri paylaştı. Yaban hayatı gözlemi için kullanılan fotokapan, dürbün, teleskop, fotoğraf makinesi, GPS gibi cihazları da tanıtan Kurt, fotokapana yakalanan çeşitli hayvan türlerinin kayıtlarını da öğrencilere izletti. Uluabat Gölü’ndeki bahri, sumru, çeltikçi, leylek, karabatak, sakar meke gibi kuş türlerini teleskop ile izleyerek farklı bir deneyim yaşayan İklim Sözcüleri, yaprak koleksiyoncusu atölyesinde de ağaç türleri ve iklimle ilişkisi hakkında bilgiler edindi. Çevredeki çeşitli ağaç türlerinin dökülen yapraklarını toplayan katılımcılar, kendilerine yaprak koleksiyonu yaptı.

İklim sözcüsü olmanın kent ve ülke adına önemli bir görev olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, “Dünyanın en büyük sorunlarından biri iklim konusunda yaşanan sorunlar. Nilüfer Belediyesi olarak iklim kriziyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak adına bu yılı ‘İklim Yılı’ ilan ettik. Şehrin farklı alanlarında, farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. İklim sözcüleri olarak gerek burada gerek okulda öğrendikleriniz çok kıymetli. Sizler bu yaşlardan itibaren bu konuda bilinçlenip, yaşamınızı bu yönde sürdürürseniz önemli bir görevi başarmış olursunuz. Bu mücadeleyi büyütmek, doğamızı, çevremizi ve dünyamızı daha yaşanabilir bir noktaya getirmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Buluşmaların yıl boyunca devam edeceğini söyleyen Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, “İklime ilişkin önümüzde zor bir süreç var. Sizlerin gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.