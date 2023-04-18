Nilüfer’in gençlerinden 4 şampiyonluk

Sezonu liglerinde şampiyonlukla tamamlayan Nilüfer Belediyespor altyapı takımları, düzenlenen törende kupa ve madalyalarına kavuştu.

Bursa’da alt liglerde sezonu dereceyle tamamlayan voleybol takımlarının ödüllendirildiği Bursa İli Altyapılar Kupa ve Madalya Töreni, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yapıldı. Bursa Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kız ve erkek kategorilerinde dereceye giren 24 takım, kupa ve madalyalarını aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile TVF Yönetim Kurulu Üyeleri ve takım idarecilerinin de katıldığı törene Nilüfer Belediyespor damga vurdu. 2022-2023 sezonunda genç, yıldız, küçük ve midi takımları şampiyon olan Nilüfer Belediyespor başarısıyla alt liglerde rüzgar gibi esti. Genç, yıldız ve küçüklerde namağlup olarak sezonu tamamlayan Nilüferli sporcular, kupa ve madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Yönetim Kurulu üyelerinin elinden aldı.

Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geldiği noktayı hatırlattı. Dünya çapında voleybola Türk takımlarının damga vurduğunu ifade eden Üstündağ, başarının devamında altyapıların çok önemli olduğuna işaret etti. Sporcuların aileleri ve takım idarecilerine de teşekkür eden Üstündağ, Türk voleybolunun dünya çapındaki başarısının devam edeceğini ifade etti.

Sezonu dereceyle kapatan takımlar Mayıs ayında İzmir’de yapılacak Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda kupa için mücadele edecek.