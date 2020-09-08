Nilüfer’in araç parkı büyüyor
NİLÜFER BELEDİYESİ HİZMETLERİNDE KULLANMAK İÇİN KAMYON, KOMYONET, ARAZÖZ (SULAMA TANKERİ) VE İŞ MAKİNESİ TAKVİYESİ YAPARAK ARAÇ PARKINI GÜÇLENDİRDİ.
Nilüfer Belediyesi hizmetlerinde kullanmak için kamyon, komyonet, arazöz (sulama tankeri) ve iş makinesi takviyesi yaparak araç parkını güçlendirdi.
Kente hizmet adına durmaksızın çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, araç parkına takviye yaparak gücüne güç kattı. Nilüfer Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere; 6 adet arazöz (sulama tankeri), 2 adet iş makinesi, 12 adet van kamyonet, 12 adet damperli çift kabin kamyon, 9 adet kamyonet, 1 adet yana devirmeli damperli kamyon, 2 adet cenaze nakil aracı, 1 adet otobüs ve 1 adet hasta nakil ambülansı alarak araç parkına önemli ölçüde takviye yaptı.
Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne sulama tankeri olarak tahsis edilen 6 adet arazöz, gerektiğinde yangın söndürme çalışmalarında da kullanılabiliyor. Özel bir sistemin uygulandığı tankerler, uzun su menzili ile yangın söndürme çalışmalarında da etkin görev yapabiliyor. Tankerler geçtiğimiz günlerde Başköy ve Demirci mahallelerinde meydana gelen yangınların söndürme çalışmalarında kullanılmıştı.
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25