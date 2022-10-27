Nilüfer Belediyesi’nin 2023 yılı performans programı ve bütçesi Meclis’te görüşülerek onaylandı. Nilüfer’in 2023 bütçesi; 1 milyar 870 milyon olarak belirlendi.

Nilüfer Belediye Meclisi, 2023 Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçesi’ni görüşmek üzere toplandı. Dünya genelinde yaşanan pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz koşullar ile ülke ekonomisinde görülen enflasyon ve kur dalgalanmalarına rağmen geleceğe yatırım yapma çabalarını sürdürdüklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: “Bir yandan hazırladığımız performans programı çerçevesinde projelerimiz devam ederken, bir yandan da 2023 yılı içerisinde Nilüfer’i daha yaşanabilir bir kent kılmak adına uygulayacağımız projelerimizin verimli olmasına önem veriyoruz. Her yıl ortalama 25 bin, 2021 yılında ise 33 bin kişilik nüfus artışının yaşandığı Nilüfer, bugün adeta kentin kalbi durumunda. Bursa’da insanların yaşamak için en çok tercih ettiği ilçelerin başında gelen Nilüfer’de, bu hızlı nüfus artışına paralel olarak hizmet ihtiyacı da artarak devam ediyor. Biz de karşılaştığımız ekonomik zorluklara rağmen, her geçen gün Nilüfer’de yaşamı daha da güzelleştirmeye çabalıyoruz. 2023 yılında da bu çabamız sürecek” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana bütçe alanında ciddi bir çalışma, sıkı takip ve tasarruf yaparak, bütçeyi denkleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Erdem, 2022’nin en zor yıllardan biri olmasına rağmen fazla gelir elde ettiklerine dikkat çekti. Başkan Erdem, “Bütçe denkliğine her yıl büyük gayret gösteriyoruz. 2020, 2021 yıllarının ardından bu yıl da öngördüğümüz şekilde devam ederse, 2022 yılı en zor yıllarımızdan biri olmasına ve iki kez ek bütçe yapmamıza rağmen bütçe denkliğini oluşturacağız. 2022 yılında 60-70 milyon TL fazla gelir elde etmişiz. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, belediyelerde hızlı bir şekilde etkisini gösteriyor. Ek bütçe yapma gerekçelerini burada tartışabiliriz. Örneğin geçen yılın Ocak ayı ile bugünü değerlendirelim. Akaryakıt fiyatları o dönem 6,5 TL iken, bugün 27 TL. Betonun metreküp fiyatı 571 TL iken bugün 1100-1250 TL arasında. Geçen yıl 1 kilometre asfaltı 700 bin TL’ye yaparken, bu yıl artık 1 milyon 600 bin TL’ye yapıyoruz” diye konuştu.

Hükümetin iki kez yaptığı fiyat güncellemesinin, belediyeye milyonlarca liralık fiyat farkı oluşturduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Yüzde 66 ve yüzde 84’e yakın fiyat artışları oldu. 10 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat farkı oldu. Yıl içindeki fiyat farklarıyla beraber bütçe dengelemeleri oldukça zor. Buna rağmen başarılı bir şekilde bütçeyi ve işlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız ihalelerin büyük bir kısmına kimse girmiyor. Bu, sadece bizde değil, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de, diğer belediyelerde de böyle. Fiyat kuru sabit hale gelmediği sürece, maalesef bu tür zorlukları yaşayacağız” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından toplantıda ilk olarak 2023 yılı Performans Programı oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi. Görüşmelerde daha sonra Plan Program ve Bütçe Komisyonu’nun 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu ele alındı. Raporda yer alan maddeler tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda AK Parti ve MHP Grubu’nun ret oylarına karşı, Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı gelir bütçesi 1 milyar 870 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.