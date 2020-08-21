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Nilüfer’e Minia Balkantürk

NİLÜFER BELEDİYESİ, BALKANTÜRKSİAD İLE KÜTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ORTAKLIĞIYLA NİLÜFER’E “MİNİA BALKANTÜRK AÇIKHAVA MÜZESİ” KAZANDIRIYOR. PROJENİN PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI TURGAY ERDEM, “BU PROJE BALKANLARLA ARAMIZDA KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ OLACAK” DEDİ.

BURSA 21.08.2020, 10:01 21.08.2020, 10:22
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Nilüfer’e Minia Balkantürk

Nilüfer Belediyesi, BALKANTÜRKSİAD ile Kütür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ortaklığıyla Nilüfer’e “Minia Balkantürk Açıkhava Müzesi” kazandırıyor. Projenin protokolünü imzalayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu proje Balkanlarla aramızda kültürel bir köprü olacak” dedi.

Balkan kültürü Nilüfer’de oluşturulacak açıkhava müzesinde yaşatılarak genç nesillere aktarılacak. Nilüfer Belediyesi’ne ait bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan “Minia Balkantürk Açıkhava Müzesi” için ilk adım atıldı. Nilüfer Belediyesi, BALKANTÜRKSİAD ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliği ile kente kazandırılacak olan açık hava müzesi için Balkantürk Evi’nde protokol töreni düzenlendi. Protokol törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı Aytuğ Onur katıldı.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ile birlikte iş birliği protokolüne imza atan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üçlü ortaklıkla hayata geçirilecek bu kültür projesini çok önemsediklerini belirtti. Erdem, “Bu proje Balkanlarla aramızda kültürel bir köprü olacak” dedi.

Başkan Erdem, “Balkan kökenli, Türk işadamlarının Nilüfer’de bir kültür mekanı oluşturmak için güçlerini birleştirmesinden heyecan duydum. Balkanlar’daki kültürümüzün Nilüfer’e taşınması çok değerli bizim için. Bu proje Balkan ülkeleri ile aramızdaki dayanışmayı da daha güçlü hale getirecektir. Genç neslin Balkanlar’daki Osmanlı Türk eserlerinin minyatürlerini de olsa burada görecek olması da ayrıca önemli. Ben de Balkanlar’dan gelmiş bir kişi olarak, hayata geçirilecek bu çalışmayı çok önemsiyorum. Değerli iş insanlarımıza böyle bir projeye verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş insanı derneği olarak ana hedeflerinden birinin Balkanlarla olan ilişkilerin gelişmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Tunakan, “Balkan ülkelerindeki Osmanlı Türk eserlerini burada yaşatıp bilhassa bundan sonraki nesillere aktarmak istedik. En az 40 yıl dayanacak bir proje bu. Nilüfer Belediyesi bir yıldır üzerinde çalıştığımız bu projenin hayata geçirilmesi için büyük destek verdi. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da minyatürlerle ilgili hem bilgi paylaşımında bulundu, hem de yapımında destek olarak proje ortağımız oldu. El birliği ile bu eseri Bursa’ya, Türkiye’ye kazandıracağız” dedi.

Projede teknolojiden de yararlandıklarını belirten Berat Tunakan, “Açık hava müzesini gezenler cep telefonları ile karekod okutarak burada sergilenecek eserlerin içini film olarak izleme imkanı bulacak. Genç neslin, Balkan ülkelerindeki Osmanlı Türk eserlerini görmesi, tanıması bizi de mutlu edecek. Temennimiz o günleri hep beraber görmek” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi, BALKANTÜRKSİAD ile Kütür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan “Minia Balkantürk Açıkhava Müzesi”nin 2020 yılı içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Nedim Yılmaz’ın minyatürlerini yapacağı müzede 12 ülkeden tarihi eserin minyatürleri yer alacak.

Minia Balkantürk’te, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, Bulgaristan’daki İbrahim Paşa Camii, Kosova’daki 1. Murad Türbesi, Karadağ’daki Saat Kulesi, Moldova’daki Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan’daki Klis Kaleiçi Camii ve Hamamı, Sırbistan’daki Voyvodina Hamamı, Bosna Hersek’teki Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya’daki Taş Köprü, Arnavutluk’taki İşkodra Kalesi ve Romanya’daki Mecidiye Camii eserleri halkın izlenimine sunulacak.

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