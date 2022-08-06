Nilüfer’de yüzlerce çocuk sertifika heyecanı yaşadı

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda üçüncü, Tamgün Spor Okulları’nda ise ikinci dönem sona erdi. Yüzlerce çocuğun sertifika aldığı kursların yeni dönemleri 8 Ağustos’ta başlayacak.

Nilüfer Belediyesi’nin, çocukların, yaz tatilini farklı sportif aktiviteleriyle verimli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla her yıl Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları ve Tamgün Spor Okulları’nda sertifika heyecanı vardı. İkinci dönem tamamlayan Yaz Spor Okulları’nda yüzme, basketbol, voleybol, kort tenisi, gibi branşlarda eğitim alan bine yakın çocuk sertifika heyecanı yaşadı.

Çalı Yüzme Havuzu ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde iki hafta boyunca yüzme eğitimi alan yaklaşık 800 öğrenci dönemi tamamladı ve sertifikalarına kavuştu. Nilüfer Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüzme Branş Sorumlusu Fehmi Gökçen’in elinden sertifikalarını alan öğrenciler mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde de basketbol, voleybol, kort tenisi, branşlarında 3. dönem tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar sertifikalarını aldı. Yaz Spor Okulları’nda yeni dönem 8 Ağustos’ta başlayacak.

Tamgün Spor Okulları’nda da sertifika heyecanı yaşandı. 3 hafta süren ikinci dönemde 120 öğrenci voleybol, basketbol, kort tenisi, futbol, yüzme, atletizm, modern dans, el sanatları atölye çalışması, badminton, squash, drama, akıl ve zeka oyunları, savunma sporu, bocce branşlarında eğitim alarak spor ve sanatla iç içe günler geçirdi. Eğitimleri tamamlayan çocuklar eğlenceli bir programın ardından sertifikalarını aldı. Öğrenciler dans gösterisi yaparak hünerlerini sergilerken aileleri de heyecanlarına ortak oldu. Tamgün Spor Okulları’nda yeni dönem 8 Ağustos’ta başlayacak.