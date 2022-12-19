Nilüfer’de yılbaşı süslerini kendileri yaptı

Nilüfer Belediyesi’nin yeni yıl öncesi düzenlediği Yılbaşı Süsü Yapımı Atölyesi’ne katılan çocuklar, keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürlüğü, yeni yıl öncesi çocuklar için eğlenceli bir atölye düzenledi. İpek Evi’nde düzenlenen Yılbaşı Süsü Yapımı Atölyesi çocukların yoğun ilgisini gördü. 7 yaş üzeri çocukların katıldığı atölyede çocuklar keçeden yılbaşı süsleri yaptı. Atölyeye katılan 20 çocuk, eğitmen Sultan Keskin ile birlikte keyifli bir atölye gerçekleştirdi. Hem eğlenen hem de el becerilerini geliştiren çocuklar, hazırladıkları süslerle yeni yılı karşılayacak olmanın heyecanını da birlikte yaşadı.