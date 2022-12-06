Nilüfer’de yerele özgü sanat üretimlerini izlenime sundular

Konserve: “Kentler arası sanatçı değişim ve misafirlik programı ağı” çerçevesinde İzmir, Çanakkale ve Nilüfer’in Misi Köyü’nde (Gümüştepe) çalışmalar yapan Türkiye’nin çeşitli kentlerinden sanatçılar, yerelden esinlenerek ürettikleri eserleri Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime sundu.

Nilüfer’in tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken, sahip olduğu sanat mekânları ile ziyaretçilerini ağırlayan Misi Köyü (Gümüştepe Mahallesi), Teos Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC (Kültür Sanat Destek Programı) tarafından finanse edilen “Konserve” programına (Kentler arası sanatçı değişim ve misafirlik programı ağı) ev sahipliği yaptı. Somut olmayan kırsal ve kültürel miras unsurlarına sanat yoluyla görünürlük kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen “Konserve” programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı kentlerinden İzmir, Çanakkale ve Nilüfer’in Misi Köyü’ne giden 14 sanatçı, yerelden esinlenerek çalışmalarını sürdürdü.

“Konserve” programına katılan sanatçılar arasında yer alan Devrim Demir, Esra Okyay, Ezgi Yakın ve İnan Mayıs Aru da, 8-29 Temmuz tarihleri arasında Misi’de yerel halkla yaşamayı deneyimledi ve Misi’yi, estetik bir bakış açısıyla gözlemledi. Konuk sanatçılar, çocuklarla birlikte çeşitli atölyeler de gerçekleştirdi. Konserve programına katılan sanatçılar, kırsal kültürel mirasın somut olmayan öğelerinden esinle ve yerelle diyalog kurma çabasıyla ürettiği eserleri, “Kapı Aralamak” isimli sergide izlenime sundu.

Barış B. Atal, Derya Gözükızıl, Devrim Demir, Esra Okyay, Emre Evcimen, Ezgi Yakın, Hediye Yaşar, İdil Acim, İnan Mayıs Aru, Mahmut Gültekin, Özgür Demirci, Sarp Keskiner, Seda Gökçe ile Umut Sevgül, İzmir Seferihisar ilçesi Gödence Köyü, Çanakkale Ayvacık ilçesi Adatepebaşı, Çetmibaşı ve Küçükhüsun köyleri ile Nilüfer’in Misi Köyü’nde çeşitli disiplinlerde farklı tekniklerde yaptığı çalışmalara, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’ndeki sergide yer verdi.

Ezgi Yakın’ın küratörlüğünü üstlendiği “Kapı Aralamak” sergisinde, İnan Mayıs Aru söylence, anlatı ve kişisel deneyimden farklı biçimde faydalanarak dut liflerinden elde ettiği kağıdın üzerine doğal bitkisel boyalar kullanarak ürettiği haritaya yer verirken, Ezgi Yakın da çalışmasında kentin kırsala doğru genişlemesiyle değişim gösteren yerel mimari dokuyu ve bu dokunun toplumsal yaşama bıraktığı izleri referans alıyor.

Misi’de kaldığı süre boyunca kurduğu komşuluk ilişkilerinden edindiği bilgilerden faydalanarak çalışmasını tamamlayan Esra Okyay, eskiden bereketli olan bahçelerde yetiştirilen türlü meyvelerin artık çiftçilik seyreldiği için azalması sonucunda yaşanan kaygıyı ve geçmişin bu açıdan bir nostalji duygusuyla anılmasındaki göstergeleri üretimindeki nakışla tasvir ediyor.

“Kapı Aralamak” sergisinde dikkat çeken çalışmalardan biri de, sanatçı Devrim Demir’in sözlerini Misi’nin coğrafyasından, söylencelerinden faydalanarak yazdığı ve müziğini, çocuklarla birlikte geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilen ritim enstrümanlarını kullanarak oluşturduğu “MYSIA” isimli çocuk şarkısı.

Video görsellerle birlikte 14 çok özel çalışmanın yer aldığı sergi, 25 Aralık tarihine kadar Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime açık kalacak.