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Nilüfer’de üretici lavanta üretimine teşvik ediliyor

NİLÜFER BELEDİYESİ, KENT BOSTANLARI’NDA DENEME AMAÇLI YETİŞTİRDİĞİ LAVANTANIN HASADINI TAMAMLADI. ÖZENLE TOPLANAN LAVANTALARDAN ELDE EDİLEN YAĞ, KALİTESİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ANALİZ EDİLECEK.

BURSA 04.08.2020, 10:21
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Nilüfer’de üretici lavanta üretimine teşvik ediliyor

Nilüfer Belediyesi, Kent Bostanları’nda deneme amaçlı yetiştirdiği lavantanın hasadını tamamladı. Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağ, kalitesinin belirlenmesi için analiz edilecek.

Nilüfer Belediyesi, Kent Bostanları’nda deneme amaçlı ürettiği tıbbi aromatik bitkilerden biri olan lavantanın hasadını bu yıl da tamamladı. 2016 yılından bu yana Kent Bostanları’nda 100 metrekarelik bir alanda üretimi yapılan lavantalar, hasat edildikten sonra destilasyonu yapıldı. Destilasyon sonucu hidrosol ve yağı elde edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Karacaoba’da daha büyük bir alanda ekimini yaptığı lavantalardan da gelecek yıl önemli ölçüde verim beklediklerini belirten

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, destilasyon sonucu elde edilen yağı, kalitesinin belirlenmesi için analiz edeceklerini ifade etti. Lavanta yağının sağlık ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını hatırlatan Atay, deneme üretiminde elde edilen sonucun, Bursa koşullarında sulama imkanı olmayan yerlerde lavantanın çok kolay yetiştirilebileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde; tarımsal üretim ve ürün değerlendirme olmak üzere önemli hedefleri olduğunu söyleyen Arca Atay, Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı tıbbi aromatik bitki üretiminin başında lavantanın geldiğini belirtti.

Arca Atay, “2016 yılında üretime başladığımız lavantanın, yağ ve su oranlarını çıkarıp kalitelerini saptıyoruz. Amacımız lavantanın özellikle değerli olan yağını üreticilere göstermek ve üretimini yapmalarını sağlamak. Bu yıl Nilüfer Kent Bostanları’nda 100 metrekare alanda ürettiğimiz lavantaların destilasyonunu yaptık. Destilasyon işleminden sonra hem hidrosol hem de yağını elde ettik. Bu yağı analiz ederek yaptığımız üretimin de değerlendirmesini yapacağız” dedi.

Tıbbi aromatik bitkilerin dünya ve Türkiye’de yükselen bir değer olduğuna dikkat çeken Atay, “Bu değeri biz de yakalamak istiyoruz. Çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin üretimi konusunda denemeler yaparak sonucu gözlemliyoruz. Yoğunlaştığımız lavantayı Karacaoba’da da diktik. Oralarda verimli sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Geçtiğimiz yılarda önder çiftçiler belirlemiştik, onları da lavanta ekimine teşvik ettik. Nilüfer’in toprakları-iklimi lavanta üretimi için uygun ve biz de bunu çiftçilere göstermek istiyoruz” dedi.

Arca Atay, Nilüfer Belediyesi’nin projelerinden biri olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi’nin de hayata geçirilmesiyle, bu ürünlerin burada değerlendirileceğini belirtti. Atay ayrıca, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla da bu ürünlerin pazarlamasının yapılacağını ve böylece bölge çiftçisinin alternatif üretim ve geçim kaynaklarına ulaşabileceğini söyledi.

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