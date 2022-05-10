Nilüfer’de tiyatro derslerinde “Dram sonrası tiyatro” ele alındı

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun düzenlediği tiyatro derslerinde bu defa dram sonrası tiyatro konu edildi. Tarihsel avangartlardaki değişimlere değinen Doç. Dr. Süreyya Karacabey, yapısı bozulmuş metinler ve yeni yapı almış tiyatro yapma biçimleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun düzenlediği tiyatro dersleri devam ediyor. Tiyatro oyuncuları, öğrenciler ve tiyatroya ilgi duyanların katıldığı derslerin eğitmenliğini Doç. Dr. Süreyya Karacabey yapıyor. İlki geçen ay düzenlenen tiyatro derslerinde bu defa dram sonrası tiyatro ele alındı.

Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki derste, tarihsel avangartlardaki değişimler ile değişime uğramış, yapısı bozulmuş metin ve yeni yapı almış tiyatro biçimlerinden örnekler verdi.

Bir metni anlatısal hale getirerek dramatiğinin bozulabileceğini belirten Karacabey, “Örneğin klasik bir metni, rejiyle ve oyunculukla oynayarak yapısızlaştırabilirsiniz. Bu şekilde dramatik olmaktan çıkarıyorsunuz. Dramatiği bozmak için anlatısal hale getirebilir, kronolojiyi değiştirebilirsiniz. Bu hoşluk olsun diye yapılmıyor. Bir hikayeyi o biçimde anlatmanın, bu geçişlerle bir ilgisi var” dedi.

Doç. Dr. Süreyya Karacabey derslerde katılımcılarla,tiyatronun geçmişten günümüze değişimine yönelik bilgiler de paylaşıyor.

Haziran ayına kadar sürecek olan tiyatro dersleri çerçevesinde 23-24 Mayıs’ta ‘Performatif

Dönemeç-1’, 6-7 Haziran’da da ‘Performatif Dönemeç-2’ başlıkları ele alınacak.