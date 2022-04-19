Nilüfer’de tiyatro dersleri başladı

Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından düzenlenen tiyatro dersleri, Doç Dr. Süreyya Karacabey eğitmenliğinde başladı. Tiyatro sanatının teorik anlamda ele alındığı ve sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen dersler, Haziran ayına kadar devam edecek.

Nilüfer Kent Tiyatrosu bir yandan yeni oyunlarla tiyatro izleyicisinin karşısına çıkarken, diğer yandan da tiyatro dünyasına katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalardan biri olan tiyatro dersleri geniş katılımla başladı.

Haziran ayına kadar sürecek derslerin ilk epizotu bu hafta Nâzım Hikmet Kültürevi’nde başladı. Doç. Dr. Süreyya Karacabey’in ‘Estetik Dönemeç: Avangart Kopuş ve Epik Reform’ başlıklı ilk dersine katılım yoğun oldu. Nilüfer Kent Tiyatrosu personeli, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve tiyatroseverlerin katıldığı derslerde, katılımcıların kuramsal yönden yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın da katıldığı ilk derste Karacabey, tiyatronun tarihsel geçmişine değindi. Modern süreç sonrası metinler, performatif dönemeç gibi konulara derinlemesine bakarak derse başlayan Süreyya Karacabey, tiyatrodaki başkalaşım ve dramatik metinlerdeki değişimi mercek altına aldı.

Çeşitli başlıklarda epizotlar halinde düzenlenecek dersler Haziran ayına kadar devam edecek. Doç. Dr. Süreyya Karacabey’in yer alacağı derslerde 09-10 Mayıs’ta ‘Modern Sonrası/Dram Sonrası’, 23-24 Mayıs’ta ‘Performatif Dönemeç-1’, 6-7 Haziran’da ‘Performatif Dönemeç-2’ başlıkları ele alınacak.