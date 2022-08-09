banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Nilüfer’de tarım arazisine yapılan kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer Dağyenice Mahallesi’nde tarım arazisine yapılan imara aykırı iki katlı bina Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı ile Mücadele Ekipleri tarafından yıkıldı.

BURSA 09.08.2022, 11:42
Nilüfer’de tarım arazisine yapılan kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer Dağyenice Mahallesi’nde tarım arazisine yapılan imara aykırı iki katlı bina Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı ile Mücadele Ekipleri tarafından yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi, kentin birçok noktasındaki kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dağyenice Mahallesi’nde tarım arazileri üzerine yapılan imara aykırı iki katlı binayı yıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmazken benzer durum teşkil eden yapıların yıkımına devam edileceği belirtildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu