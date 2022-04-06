Nilüfer’de tarım alanı üzerindeki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde tarım alanı üzerine inşa edildiği tespit edilen kaçak yapı, Nilüfer Belediyesi yıkım ekiplerince yerle bir edildi.

Kaçak yapı ile mücadeleyi aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi’nde tarım alanı üzerine inşa edilen bir yapının daha yıkımını gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadele yıkım ekipleri, tarım alanları üzerinde inşa edildiği tespit edilen yapı sahibine yapılan tebligat ve yasal süreç sonrası yıkım için harekete geçti. Zabıta ekibi ve çevik kuvvet polislerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında başlayan yıkımda 1200 metrekare alanda temel beton üzerine çelik konstrüksiyon ve panel kaplamalarla inşa edilen yapı yerle bir edildi.

İlçede kaçak yapı ile mücadelede kararlı olduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İlçemizde özellikle tarım alanları üzerinde yükselen bu tip yapılara müsaade etmemiz mümkün değil. Yapı kontrol ekiplerimiz sürekli sahada. Kaçak olduğu tespit edilen her yapının, gerekli tebligatlar ve yasal süreç sonrası yıkılacağından kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.