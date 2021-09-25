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Nilüfer’de tarihe bakış

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir İşler” söyleşisine konuk olan Tarihçi-Çevirmen Saadet Özen, görsel malzemeden anekdotlara, gündelik hayatın sıradan hikayelerine farklı bir bakış açısıyla bakarak, tarihsel pencere açtı.

BURSA 25.09.2021, 11:32
Nilüfer’de tarihe bakış

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir İşler” söyleşisine konuk olan Tarihçi-Çevirmen Saadet Özen, görsel malzemeden anekdotlara, gündelik hayatın sıradan hikayelerine farklı bir bakış açısıyla bakarak, tarihsel pencere açtı.

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir İşler” söyleşisi pandemi sürecinin ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşti. Misi’de geçtiğimiz günlerde kapılarını açan İpek Evi’nin ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı söyleşide Saadet Özen, izleyenleri bilinmeyen tarih arşivleri ve belge araştırmaları hakkında aydınlattı. Konuşmasında günlük hayattaki nesneleri kullanarak tarihe yaklaşımlarından bahseden Saadet Özen, bir belgenin tek başına tarihi değiştiremeyeceğini ancak bakış açımızı etkileyebileceğini ifade etti. Tasnif olmadan hiçbir belgenin tarihe katkı sunamayacağını belirten Özen, “Belgeler, resimler, videolar tarihe ışık tutan değerli nesnelerdir. Ancak bunları iyi incelemek gerekir. Hiçbir belge, arşiv sihirli değildir. Altında bir metodoloji olmazsa aklımız karışır. Tarih malzemesi ve yöntemi doğru kullanılmalıdır. Ülkemizde çok değerli arşivler var ama yeteri kadar incelemeye açılmıyor. Oysa ne kadar çok incelenir ve araştırılırsa o kadar uzun ömürlü olurlar” dedi.

TRT’nin çok geniş ve temel bir arşive sahip olduğunu ifade eden Saadet Özen, farklı kurumların da sahip olduğu arşivi araştırmacılara açması gerektiğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin müze anlamında önemli çalışmalara imza atmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Özen, bu anlayışın gelecek nesillerin araştırma ve geçmişe ilgi duymasına katkı sağlayacağını ifade etti.

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