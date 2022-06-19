Nilüfer’de takas şenliği

Küresel Limit Aşım Günü’nde, sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçen Nilüfer’de, ikinci el takas pazarı kuruluyor. Tüketim alışkanlıklarımıza dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik çerçevesinde, herkes ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşıma sunabilecek.

“Dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiğimiz gün” olarak ifade edilen Küresel Limit Aşım Günü’nde, Nilüfer’de “İklim Yılı” temasına çok yakışacak bir etkinlik başlatılıyor.

Sürdürülebilir bir ekosistem için tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, tüketimi ve atıklarımızı en aza düşürmek amacını taşıyan etkinlikte, Altınşehir Mahallesi’nde ikinci el takas pazarı kurulacak.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, ilkini Altınşehir Mahallesi Komitesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştireceği etkinlikte, dileyenler ikinci el eşya ve giysileri pazarda takas yapabilecek.

“Mahallende değiştir dönüştür paylaş” sloganıyla 22 Haziran Çarşamba günü saat 15.30’da Altınşehir Mahallesi Prof. Türkan Saylan Parkı’nda yapılacak olan etkinlik doğrultusunda; giysi dönüşüm ve onarım atölyesi, ritim ve masal atölyeleri ile konser organizasyonları da yapılacak.

Tüm Nilüferlileri Limit Aşım Günü’nde sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmeye çağıran etkinlikte; ikinci el giysi, kitap, oyuncak, çanta, takı ve küçük ev eşyaları takas yapılabilecek.

Nilüfer’de ilk kez yapılacak olan ikinci el takas pazarında yeralmak isteyenler; Altınşehir Mahalle Muhtarlığı’nda kayıt yaptırabilir ya da 532 717 15 95 - 224 413 12 60 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.