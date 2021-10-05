Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Nene Hatun Caddesi-Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi-Aras Sokak ve Nilüfer Hatun Caddesi arasında kalan bölge, Ataevler Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi-Nene Hatun Caddesi-Yılmaz Akkılıç Caddesi-Nil Sokak-Selvi Sokak-Sedir Sokak arasında kalan bölge ve Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi-Basın Sokak-Sedir Sokak-Selvi Sokak-Gazi Osman Paşa Caddesi-Ali Rıza Bey Caddesi ve Pamuk Sokak arasında kalan bölge ile civarında 06.10.2021 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.