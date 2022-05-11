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Nilüfer’de su kesintisi
BUSKİ, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde yapılacak olan çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BURSA 11.05.2022, 11:31
BUSKİ, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde yapılacak olan çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;
"Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 12 Mayıs 2022 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."