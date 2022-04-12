Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 14 Nisan Perşembe günü merkez Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, yapacağı çalışmalar sebebiyle merkez Nilüfer ilçesi, Çalı Mahallesi ve civarında 14 Nisan Perşembe günü 10.00 ile 18. 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebileceği ifade edildi.