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Nilüfer’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 16 Mart tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
BURSA 15.03.2022, 18:14
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 16 Mart tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecek. Vatandaşların tedbirli olması istendi.