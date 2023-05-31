Nilüfer’de su kesintisi
BUSKİ, Nilüfer ilçesinde 1 Haziran perşembe günü su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BURSA 31.05.2023, 16:50
BUSKİ, Nilüfer ilçesinde 1 Haziran perşembe günü su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 1 Haziran 2023 Perşembe günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."