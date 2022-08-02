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Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 3 Temmuz 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BURSA 02.08.2022, 17:30
Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 3 Temmuz 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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