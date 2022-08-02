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ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.
Nilüfer’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 3 Temmuz 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
BURSA 02.08.2022, 17:30
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 3 Temmuz 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.