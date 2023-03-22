Nilüfer’de öğrenciler gelecekleri için fidan dikti

Nilüfer’deki okullarda eğitim gören farklı yaş gruplardan çok sayıda öğrenci, Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla Orman Haftası’nda onlarca fidanı dikerek kendi gelecekleri için de umut oldular.

Nilüfer Belediyesi, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası’nda her yıl gerçekleştirdiği fidan dikme kampanyasını bu yıl da öğrencilerle birlikte sürdürüyor.

Kampanyaya destek veren Nilüfer’deki 11 okuldan yaklaşık 200 öğrenci, fidanları toprakla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Odunluk Mahallesi’nde belirlediği alanda, yine Nilüfer Belediyesi’nin sağladığı fidanların dikim etkinliği şenlik havasında geçti. Etkinliğe anaokulundan liseye kadar farklı yaş grubundan çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler, ıhlamur, akasya, dişbudak ve akça ağaç türlerinden fidanları hep birlikte gelecekleri için dikti. Fidan dikme kampanyasının en heyecanlıları ise anaokulu öğrencileriydi. Boylarından büyük kürekleri ellerine alarak çalışan minikler, fidanlarla birlikte umutlarını da dikti.

Öğrenciler fidanları dikerken Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de onlara hem yardım etti hem de fidanların bakımları hakkında bilgi verdi.

Nilüfer Belediyesi ekipleri Orman Haftası çerçevesinde Odunluk ve Çalı mahallelerinde de fidan dikimi yapacak.