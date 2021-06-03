Nilüfer’de normalleşme adımlarına dezenfeksiyon desteği

Nilüfer Belediyesi, normalleşme süreci nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırarak, kırsal mahallelerdeki ibadethane, kıraathane ve ortak alanlarda ilaçlama yapıyor.

Korona virüs pandemisinin başladığı günden bu yana kent genelinde dezenfeksiyon uygulamasını aralıksız yürüten Nilüfer Belediyesi, kademeli normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde, cafe, çay bahçesi, kıraathane gibi yerlerin açılması üzerine bu tür alanlara yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerden gelen talep üzerine özellikle ibadethane, kıraathane, mahalle iletişim merkezleri ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca kendi hizmet binalarının yanı sıra vergi dairesi, kaymakamlık, muhtarlık, aile sağlığı merkezleri, polis merkezleri, PTT gibi kentteki kamuya ait bütün binaları ve araçlarını da periyodik şekilde dezenfekte ediyor. Ekipler önümüzdeki günlerde parklarda da çalışma yaparak oyun grupları, oturma alanları gibi halkın yoğun kullandığı bölgelerde de dezenfekte uygulaması gerçekleştirecek. Kamuya açık ve kapalı alanlarda da dezenfekte çalışması yapan Nilüfer Belediyesi, salgının Türkiye’de görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bu yana 100 bini aşkın dezenfeksiyon uygulaması yaptı.