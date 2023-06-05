Nilüfer’de minikler atık yağ ve pil toplayarak çevreyi korudu

Nilüfer Belediyesi’nin çevre duyarlılığını artırmak ve çocukları doğanın korunmasına teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan Okullararası Nebati Atık Yağ Toplama Yarışması ile Atık Pil Toplama Yarışması sona erdi. Toplam 7 bin 637 litre nebati atık yağ ile bin 200 kilogram atık pilin toplandığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen törende verildi.

Kentte yaşayan her yaştan insana çevre bilinci aşılamak, doğa ve insan sağlığının korunmasına katkı sunmak amacıyla eğitimler düzenleyen Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe sınırlarındaki okullarda düzenlediği yarışmalarla da çocuk ve gençleri teşvik ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin, doğanın korunmasında en önemli etkenlerden biri olan nebati atık yağ ve atık pillerin geri dönüşümüne teşvik etmek hedefiyle düzenlediği “10. Okullararası Nebati Atık Yağ Toplama Yarışması” ile “Atık Pil Toplama Yarışması” da sona erdi. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri’nin de katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde verildi.

Nilüfer Belediyesi Barış Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ile Osman Uçar, Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zerrin Güleş, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Çelik, Kolza Biodizel Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Okullararası Nebati Atık Yağ Toplama Yarışması’nda 7 bin 637 litre nebati atık yağın, Atık Pil Toplama Yarışması’nda da bin 120 kilogram atık pilin toplandığını açıkladı. 1 litre atık yağın, 1 milyon litre suyu kirletebildiğini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Duyarlılığınız sayesinde milyarlarca litre suyun kirlenmesinin önüne geçtiniz. Sizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Nilüfer’de bin 300 site ve apartmanda, okullarda ve 64 mahalle muhtarlığında nebati atık yağ toplama bidonlarının yer aldığını belirten Başkan Turgay Erdem, toplanan atık yağların lisanslı firmalar tarafından biodizele dönüştürüldüğünü, atık pillerin de bertaraf edildiğini söyledi. Başkan Erdem, “Vatandaşlarımız atık yağlarını bidonlarda topluyorlar. Ayrıca okullarımızda konuyla ilgili verilen eğitimlerin ardından öğrencilerimiz de atık yağ toplamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Toplanan yağlar lisanslı firmalar tarafından alınarak çevreci bir yakıt olan biodizele dönüştürülüyor. Okullarda düzenlediğimiz bu yarışma da, zaman içinde hem öğrencilerimizin, hem de ailelerinin bilgi sahibi olarak konuya duyarlı davranmasını sağlıyor. Ben yarışmaya giren tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum ve dereceye giren okulları da kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Erdem, atık pillerin çevreye verdiği zarara da şu sözlerle dikkat çekti: “sadece 1 tane kalem pil, 4 metrekare toprağı kirleterek üretim yapılamaz hale getiriyor. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak çok önemli. Bu maksatla biz Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ben konuya duyarlılık gösteren, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 5 Haziran Çevre Günü’nü kutlarken hepinize sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir gelecek diliyorum.” Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kolza Biodizel Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Eroğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin, yaptığı bu duyarlı davranışın yetişkinlere örnek olması gerektiğini söyleyen Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Çelik de, “Yaptığınız küçük çalışmalar, yarınlar için büyük sonuçlar doğuracak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, protokol üyeleriyle birlikte dereceye girenlere ödüllerini verdi. 10. Okullararası Nebati Atık Yağ Toplama Yarışması’nda bin 300 kilogram yağ toplayan Barış Anadolu Lisesi birinci olurken, 640 litre ile Özel Final Okulları ikinci, 580 litre yağ toplayan Özel Çağdaş Öncü Okulları da üçüncü oldu. Özel Tan Okulları 545 litre yağ toplayarak dördüncü, Koç Ortaokulu 465 litreyle beşinci, Özel 3 Mart Okulları da 420 litre ile altıncı olduğu yarışmada İbrahim Uyar İlkokulu da 280 litre ile jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Toplam bin 200 kilogram atık pilin toplandığı Atık Pil Toplama Yarışması’nda da 425 kilogram ile Hüsnü Züber İlkokulu birinci oldu. 200 kilogram atık pil toplayan Özel Final Okulları’nın ikinci olduğu yarışmada, 15 Temmuz İlkokulu da 120 kilogram atık pil toplayarak üçüncü sırada yer aldı.