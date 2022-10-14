Nilüfer’de Karikatür Atölyesi öğrencisi Hırvatistan’da ödül aldı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’nde eğitim alan İnanç Efe Çınar, çizdiği karikatürle, 7. Uluslararası Cakovec 2022 Karikatür Yarışması’nda ödüle değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’ne katılan öğrenciler Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen yarışmalarda aldıkları ödüllerle gururlandırıyorlar. Bu defa Hırvatistan’dan bir ödül geldi. Hırvatistan’da düzenlenen 7. Uluslararası Cakovec 2022 Karikatür Yarışması’na katılan 11 yaşındaki İnanç Efe Çınar, başarısını, yeni bir ödülle taçlandırdı. Çınar, konusu amatör spor olan ve 16 yaş altı gençler kategorisinde katıldığı yarışmada, 5 ülkeden 65 genç arasında ilk 10 genç arasına girmeyi başardı. Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencisi olan İnanç Efe Çınar, çizdiği karikatürle onur ödülüne değer görüldü. Daha önce de ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında ödül alan İnanç Efe Çınar’ın karikatürleri Türkiye ve yurtdışında çok sayıda sergide ve karikatür albümünde de yer aldı.