Nilüfer’de kadın derneklerine “Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü” eğitimi

Nilüfer’de mahallelerde kurulan kadın derneklerinin üyelerine “Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü” eğitimi verildi. Kadınlar eğitimlerde, dış kaynaklı hibe ve fonlardan yararlanma süreçleri hakkında da bilgi edindi.

Nilüfer Belediyesi, mahallelerdeki kadın derneklerine, faaliyetlerini geliştirmeleri için her alanda destek olmaya devam ediyor. Kadınların daha şuurlu olmalarına katkıda bulunmak amacıyla Nilüfer İnovasyon Merkezi ve Sivil Toplum İlişkiler Bürosu iş birliği ile “Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü” eğitimi düzenlendi. Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi’nde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlere 20’yi aşkın kadın derneğinden katılım oldu.

Eğitimde, Nilüfer İnovasyon Merkezi Proje Geliştirme çalışanları, katılımcılara proje hazırlama ve proje döngüsü hakkında bilgi verdi. Grup ve interaktif çalışmaların yapıldığı eğitimde, kadınlar, dış kaynaklı hibe ve fonlar hakkında da bilgilendirildi. Eğitim çerçevesinde BM Küresel Kalkınmaları çerçevesinde yapılan grup çalışmaları ile katılımcıların sürdürülebilir çözümler üreterek proje yazma konusunda deneyim sahibi olmaları sağlandı. İki gün süren eğitimlerde yer alan kadın derneği üyelerine katılım belgesi de verildi.