Nilüfer’de kaçak yapılarla mücadeleye devam

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı ile Mücadele ekipleri Tahtalı ve Alaaddinbey Mahallerinde tarım alanlarına yapılan iki ruhsatsız yapıyı yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalara aralıksız devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı ile Mücadele ekipleri bu kez sabah saatlerinde Alaaddinbey ve Tahtalı Mahalleleri için harekete geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlar için ekipler ilk olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde temel aşamasında bulunan imalata müdahale etti. İş makineleri tarım alanına yapılmak istenen işyerinin temel aşamasındaki beton zemini kırarak kullanılamaz hale getiirdi.

Ekipler daha sonra Tahtalı Mahallesi’ne geçti. Yine tarım alanında bulunan imara aykırı fabrika binası, ekipler tarafından yıkıldı. Çevik kuvvet ekipleri ile Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri ve Nilüfer Belediyesi sağlık ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı alanda hazır bulunurken, yıkımlar sorunsuz gerçekleşti.

Tarım alanlarında imara aykırı yapılaşmaya müsaade etmeyen Nilüfer Belediyesi yıkımlara devam edecek.