Nilüfer’de kaçak yapılar yıkılıyor

Kaçak yapılarla mücadeleyi aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde tarım arazisine yapılan kaçak fabrikayı yıktı.

Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyen ve bu konuda çalışmalarını etkin bir şekilde devam eden Nilüfer Belediyesi, hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde imara uygun olmayan kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı ile Mücadele birimi, Yaylacık Mahallesi’nde 2 bin 700 metrekarelik tarım arazisine 7 bölüm halinde yapılan bir fabrikanın imara uygun olmadığını tespit edince bu konuda çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerden sonra kaçak fabrika için yıkım kararı alındı. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, yapılan tebligatın ardından kaçak fabrikanın 2 bölümünde yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım sırasında, çevik kuvvet ekipleri ile Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri ve Nilüfer Belediyesi sağlık ekipleri muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İki bölüm yıkıldıktan sonra, malzeme ve ekipmanlarla dolu diğer beş bölümünün tahliyesi için işletmeciye ek süre tanındı.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kalan bölümlerde malzeme tahliyesinin ardından kaçak yapıyı tamamen yıkacak.