Nilüfer’de Hayvan Hakları Günü’nde can dostları unutmadılar

Öğrenciler, Dünya Hayvan Hakları Günü’nde Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek can dostlarla zaman geçirdi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencilerin ziyaret akınına uğradı.

Nilüfer’deki özel ve devlet okullarından yüzlerce öğrenci, bu anlamlı günde Alaaddinbey Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni gezerek sahipsiz hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Ziyaretler sırasından Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dilber Dereli, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Temirtaş, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner ve veteriner hekimler de öğrencilerle birlikte oldu.

Hayvanların satın alınmasının değil sahiplenilmesinin önemini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dilber Dereli, kendisinin 10’u aşkın hayvana baktığını belirtti. Bunların hiç birini parayla ya da mağazadan almadığına değinen Dereli, “Eğer bir kardeş, bir arkadaş edinmek isterseniz Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gelerek hayvan sahiplenebilirsiniz. Bu anlamlı günde buraya gelerek tesisimizi yakından tanıdığınız ve can dostlarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında öğrencilere veteriner hekimler tarafından barınaktaki hizmetler hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri kuru ve yaş mamaları Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.