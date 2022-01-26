Nilüfer’de genç kızlar için “Değişen ben” atölyesi

Nilüfer Belediyesi Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde ergenlik dönemindeki genç kızların, yaşadıkları sürece ilişkin doğru bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla “Değişen ben” isimli bir eğitim düzenlendi.

İnci Dönüşüm Derneği ile Konuşmamız Gerek Derneği iş birliği ve Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde genç kızlar için “Değişen ben” isimli bir eğitim düzenlendi.

Ergenlik çağındaki genç kızlara yönelik düzenlenen eğitim çalışmasında katılımcılara, ergenlik döneminde yaşanan bedensel ve ruhsal değişiklikler ve adet (regl) olma konusunda bilgiler verildi. “Değişen Ben” ve “Kızlar Konuşuyor” isimli atölyelerde genç kızların ergenlik değişimleri ve gelişimleri ile ilgili doğru bilgiye, hijyen bilgisine ulaşmaları, fiziksel ve duygusal olarak kendilerini tanımaları amaçlanıyor.

Konuşmamız Gerek Derneği Başkanı İlayda Eskitaşcıoğlu ve İnci Dönüşüm Derneği Başkanı Sevda Baysal’ın da yer aldığı etkinlik katılımcılarına, içerisinde destekleyici pek çok ürünün bulunduğu hediye paketi verildi. 15 genç kızın katıldığı atölye sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, İnci Dönüşüm Derneği ve Konuşmamız Gerek Derneği temsilcileri ve atölye eğitmenlerine teşekkür etti.