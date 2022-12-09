Nilüfer’de Fransız Sinema Haftası başladı

Nilüfer Belediyesi’nin İnstitut français Türkiye ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği Fransız Sinema Haftası, 8-10 Aralık tarihleri arasında Fransız yapımı filmleri, sinema tutkunlarıyla buluşturuyor. Fransız Sinema Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen Gezici Film Festivali, birbirinden güzel Fransız filmlerinin Türkçe altyazılı gösterimleriyle, sinemaseverlere şölen yaşatacak. Gezici Film Festivali, Gaziantep, Ankara, Antalya gibi çeşitli illerin ardından Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Bursalı sanatseverlerle buluştu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival, Konak Kültürevi’ndeki açılış kokteyli ve komedi türündeki “Adieus les cons” filminin gösterimiyle başladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak’ın da açılışına katıldığı festival, ilk günden beyaz perde tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Konak Kültürevi’nin, Nilüferliler için sinema buluşmalarının vazgeçilmez adresi haline geldiğini belirterek, “Başka Sinema” çerçevesinde sinema tutkunlarının her gün bir film izleme şansı bulduğunu söyledi. Yıldız, “Herkese film şöleni yaşatacak bir etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. İlki geçen yıl gerçekleşen Fransız Sinema Haftası’na ev sahipliği yapıyor olmaktan, çok değerli filmleri bu etkinlikte sinemaseverlerle buluşturacak olmaktan dolayı mutluyuz. 10 Aralık’a kadar devam edecek Fransız Sinema Haftası, eminim ki sinema tutkunlarını da güzel bir yolculuğa çıkaracak. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursalıları bu sinema şölenini kaçırmamaları tavsiyesinde bulunuyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursalıları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğini ifade eden Yıldız, “Belediyecilik sadece yol, park yapmak değildir. Bunlar da sorumluluğumuz da ama biz, insanı eğitmeye, insana değer vermeye ve insanı odağına almaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak da, Türkiye Fransa ilişkilerine değinerek, derneğin faaliyetlerini paylaştı. Erbak, Fransız Sinema Haftası’na ev sahipliği için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fransız Sinema Haftası’nda ilk gün, 2021 yılında en iyi film dahil 7 Cesar ödülüne değer görülen komedi türündeki “Adieu les cons” filmi, Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi’nde gösterime sunuldu. Yönetmenliğini Albert Dupontel’in yaptığı 2020 çıkışlı film, 43 yaşında ağır hasta olduğunu öğrenen Suze Trappet’in, 15 yaşındayken terk etmek zorunda kaldığı çocuğu arayışı esnasında tanıştığı 50’li yaşlarda tam bir tükenmişlik içindeki JB ve etkileyici bir coşkuya sahip kör bir arşivci olan Bay Blin ile yaşadığı imkansız olduğu kadar muhteşem bir macerayı konu ediniyor.

Fransız Sinema Haftası’nda 9 Aralık Cuma günü saat 18.00’de dans üzerine muhteşem bir belgesel olan “Les Indes galantes” ve saat 20.30’de Cannes Film Festivali seçkisinde de yer alan iyi bir ekolojik gerilim örneği olan “Rogue” filmleri, Konak Kültürevi’nde gösterime sunulacak. Fransız Sinema Haftası’nın son günü olan 10 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’da ise genç izleyiciler için animasyon filmi Petit Vampire, saat 18.00’de de Venedik Film Festivali’nde de gösterilen Fransız-Tunus draması “Un fils” filmleri izleyicilerle buluşacak. Festivale katılmak isteyen sinema severler, biletlere https://bilet.nilufer.bel.tr web sitesinden temin edebiliyor.